* LA COUR SUPRÊME DE L'INDE COMMENCE À PRONONCER SON VERDICT SUR L'ENQUÊTE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS SUR LE GROUPE ADANI
* LA COUR SUPRÊME DE L'INDE DÉCLARE QU'AUCUN MOTIF VALABLE N'A ÉTÉ INVOQUÉ POUR QUE LE SEBI MODIFIE SES RÈGLES CONCERNANT LES FONDS OFFSHORE ET LES RÈGLES DE DIVULGATION.
* COUR SUPRÊME DE L'INDE : LES FAITS DE L'AFFAIRE NE JUSTIFIENT PAS LE TRANSFERT DE L'ENQUÊTE DU SEBI
* INDIA TOP COURT : ORDONNEZ AU SEBI D'ACHEVER RAPIDEMENT L'ENQUÊTE RESTANTE SUR LE GROUPE ADANI, DE PRÉFÉRENCE DANS UN DÉLAI DE TROIS MOIS