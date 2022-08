L'entreprise espagnole Aena remporte le plus grand bloc dans la vente aux enchères d'aéroports au Brésil

Aena était le seul soumissionnaire dans un bloc de 11 aéroports qui comprend l'aéroport domestique de Congonhas situé dans la ville de Sao Paulo, l'un des plus fréquentés du pays.

La société espagnole, qui exploite déjà six aéroports dans le nord-est du Brésil, a proposé une offre qui représente une prime de 231 % par rapport au montant minimum requis. Aena devrait investir environ 5,8 milliards de reais dans le bloc.

Un consortium comprenant XP Inc et le français Egis, a fait la seule offre pour le bloc comprenant les aéroports de Jacarepagua à Rio de Janeiro et de Campo de Marte à Sao Paulo.

L'offre s'élevait à 141,4 millions de reais et les entreprises sont prêtes à investir 560 millions de reais dans les aéroports.

Un groupe composé des sociétés brésiliennes Socicam et Dix a remporté une guerre d'enchères avec Vinci Airports pour les licences d'exploitation des aéroports des capitales d'État de Para et Macapa pour 125 millions de reais.

(1 $ = 5,1950 reais)