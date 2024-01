ANTA Sports Products Limited est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, de vêtements et d'accessoires de sport. Les produits du groupe sont vendus sous les marques ANTA, FILA, Descente, Sprandi, Kingkow, Kolon Sport, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - vêtements de sport (63,1%) ; - chaussures de sport (33,6%) ; - équipements et accessoires de sport (3,3%). La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 12 943 magasins sous les enseignes ANTA (10 516 magasins), FILA (1 951), KOLON Sport (185), Descente (136), Sprandi (114) et Kingkow (41), et via Internet. La majorité du CA est réalisée en Chine.

Secteur Habillement et accessoires