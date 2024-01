La dépendance croissante d'Amer Sports à l'égard de la Chine pour ses revenus pèse sur l'appétit de ceux qui envisagent de participer à l'introduction en bourse (IPO) de l'équipementier sportif, d'un montant de 1,8 milliard de dollars américains, ont déclaré à Reuters quatre personnes impliquées dans le processus.

La société à l'origine des vêtements de plein air Arc'teryx, des articles de sport Salomon et des équipements de tennis Wilson a réalisé 19,4% de ses ventes en Chine au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 8,3% en 2020, selon son prospectus d'introduction en Bourse.

La plupart des ventes de l'entreprise proviennent des Amériques et de l'Europe, et bien que les revenus dans ces régions aient augmenté, les ventes en Chine ont progressé beaucoup plus rapidement. Elles ont augmenté de 68 % au cours des neuf premiers mois de 2023 par rapport à la période correspondante de 2022, selon le prospectus.

Les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de l'avancement de l'introduction en bourse, ont déclaré que, malgré ce succès, certains investisseurs potentiels ont exprimé des inquiétudes quant à l'imbrication de la fortune d'Amer Sports avec l'économie chinoise.

La spirale de la crise immobilière et le resserrement de la dette des collectivités locales ont incité de nombreux investisseurs à réduire leur exposition à la Chine.

Amer Sports a également averti les investisseurs dans son prospectus d'introduction en bourse que l'escalade des tensions commerciales pourrait à l'avenir conduire à des droits de douane ou à d'autres restrictions sur sa capacité à vendre aux États-Unis des produits qu'elle fabrique ou se procure en Chine.

Bien que le livre d'introduction en bourse d'Amer Sports soit sursouscrit et que l'offre ne soit pas menacée, le fléchissement de la demande des investisseurs pourrait pousser la société à jouer la carte de la sécurité et à fixer le prix de l'offre au bas ou au milieu de la fourchette indiquée de 16 à 18 dollars par action, ont déclaré les sources, tout en précisant qu'aucune décision n'a été prise. Même au bas de la fourchette, l'introduction en bourse valoriserait Amer Sports à environ 8 milliards de dollars.

Amer Sports n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le prix de l'introduction en bourse devrait être fixé mercredi soir à New York, et les actions devraient être introduites à la bourse de New York jeudi.

Fondée à Helsinki en 1950, Amer Sports a été rachetée en 2019 par un consortium d'entreprises principalement chinoises pour 4,6 milliards d'euros (5 milliards de dollars). Le principal actionnaire, avec une participation de 56%, est Anta Sports, un fabricant chinois de vêtements d'athlétisme qui aspire à s'attaquer aux rivaux occidentaux tels que Nike et Adidas.

Sous l'égide d'Anta, les liens d'Amer Sports avec la Chine se sont renforcés. Dans son prospectus d'introduction en bourse, la société indique qu'elle dispose désormais de fournisseurs et d'installations de production clés en Chine et qu'environ 33 % de ses produits provenant de fournisseurs tiers ont été fabriqués dans le pays en 2022.

Certains investisseurs ont également indiqué que les marques Salomon et Wilson de la société affichaient des marges plus faibles et une croissance plus lente qu'Arc'teryx, selon les sources. Alors que les ventes d'Arc'teryx ont augmenté de 65 % au cours des neuf premiers mois de 2023, les ventes de Salomon et de Wilson ont augmenté de 35 % et de 10 %, respectivement, selon le prospectus.

Amer Sports représente un test majeur pour le marché américain des introductions en bourse en 2024, après qu'une société de taille importante mais plus petite, BrightSpring Health Services, a fixé le prix de son offre de 633 millions de dollars la semaine dernière en dessous de la fourchette indiquée. Les actions de la société de services de santé, qui appartient à la société de capital-investissement KKR, se négocient depuis lors à un prix inférieur à celui de l'introduction en bourse.

La plateforme de médias sociaux Reddit prévoit de s'introduire en bourse à New York en mars, a rapporté Reuters la semaine dernière, ce qui constituerait l'une des introductions en bourse les plus attendues de 2024. (Reportage d'Echo Wang à New York, édition de Greg Roumeliotis et Lincoln Feast).