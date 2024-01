L'entreprise de vêtements Primark, appartenant à Associated British Foods, fait actuellement face à des perturbations dans les expéditions de la mer Rouge et espère que les clients ne remarqueront pas de différence dans les stocks des magasins, a déclaré mardi son directeur financier.

Les attaques menées depuis novembre par la milice Houthi, alliée à l'Iran, contre des navires en mer Rouge et autour de celle-ci ont ralenti le commerce entre l'Asie et l'Europe et alarmé les grandes puissances dans le cadre de l'escalade de la guerre entre Israël et les militants palestiniens du Hamas dans la bande de Gaza.

La route maritime alternative qui contourne le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud peut ajouter 10 à 14 jours à un voyage par rapport au passage par la mer Rouge et le canal de Suez.

"Nous avons une certaine expérience de l'ajustement de notre chaîne d'approvisionnement, donc vous ajustez - vous ajustez vos horaires, vous ajustez votre flux de stock à travers les dépôts et ainsi de suite", a déclaré Eoin Tonge, directeur financier d'AB Foods, lors d'une interview avec Reuters après que le groupe ait mis à jour ses transactions.

"Nous espérons qu'ils (les clients) ne le remarqueront jamais dans les magasins", a-t-il ajouté. "Certains de nos directeurs de magasin pourraient s'en apercevoir, de petites choses pourraient être affectées, mais nous ne pensons pas que le client devrait être affecté à ce point.

M. Tonge a déclaré que Primark suivait de près la situation en mer Rouge et s'entretenait régulièrement avec son partenaire maritime Maersk à un niveau élevé.

Nous nous attendons à une augmentation des surcharges de la part de Maersk, mais nous ne les subissons pas pour l'instant, a-t-il ajouté.

Compte tenu du mode de fonctionnement de nos contrats et, d'une manière générale, de notre vision du marché, nous ne pensons pas que l'impact sera aussi important.

M. Tonge a déclaré que si les perturbations en mer Rouge se poursuivaient au-delà de Pâques, Primark devrait passer des commandes plus tôt auprès de ses fournisseurs.

"Cela signifie que nous transporterons une plus grande quantité de stock, il y aura plus de stock sur l'eau, a-t-il dit, ajoutant que l'utilisation du fret aérien ne serait ni économique ni durable.

M. Tonge a également déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que Primark modifie ses prix de manière significative au cours de l'année 2023/24.

Le concurrent Next et le discounter Pepco Group ont averti qu'un problème prolongé dans la région de la mer Rouge pourrait avoir un impact sur l'approvisionnement dans les mois à venir. Marks & Spencer a déclaré que la perturbation entraînerait un léger retard dans les livraisons. (Reportage de James Davey ; rédaction de Sarah Young et Miral Fahmy)