BeiGene, Ltd. est une entreprise mondiale de biotechnologie. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments oncologiques afin d'améliorer les résultats des traitements et d'élargir l'accès aux patients dans le monde entier. La société a découvert et développé trois médicaments approuvés, dont BRUKINSA, une petite molécule inhibitrice de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) pour le traitement de divers cancers du sang ; tislelizumab, une immunothérapie par anticorps anti-PD-1 pour le traitement de diverses tumeurs solides et de cancers du sang ; et pamiparib, une petite molécule inhibitrice sélective de PARP1 et PARP2. La société a obtenu des autorisations de mise sur le marché de BRUKINSA aux États-Unis, en Chine, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. La société a obtenu les droits de distribution de 13 médicaments approuvés pour le marché chinois. BRUKINSA est une petite molécule inhibitrice de deuxième génération de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), conçue pour maximiser l'occupation de la BTK et minimiser les effets de liaison hors cible.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale