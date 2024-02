Bikaji Foods International Limited est une entreprise de snacks ethniques basée en Inde. La société est principalement impliquée dans la fabrication, l'achat et la vente de snacks. Elle propose une gamme de produits dans six catégories : bhujia, namkeen, bonbons, papad, snacks occidentaux et autres snacks. Ses snacks occidentaux comprennent des chips, des produits extrudés et des granulés. Ses autres snacks comprennent des paquets cadeaux (assortiment), des aliments surgelés, la gamme mathri et des biscuits. Ses produits namkeen comprennent des cacahuètes concassées grillées, des noix croustillantes, des bâtonnets Murukku, des Masala Boondi, des cacahuètes salées classiques, des KUCH KUCH (TOUT EN UN), des Chowpati Bhelpuri, des Chowpati Bhelpuri (paquet mobile) et des Punjabi Tadka. Ses produits sucrés comprennent le Coconut Soanpapdi, le Kaju Katli, le Rajbhog, le Cham Cham, le Rasgulla Gol Matol, le Gol M Gol Gulab Jamun et le Mango Chocolate Burfee. L'entreprise exporte des snacks, des sucreries, des produits surgelés et des produits salés dans plus de 25 pays, dont l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Union européenne, l'Afrique et le Royaume-Uni.

Secteur Transformation des aliments