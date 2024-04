BOE Technology Group Co., Ltd. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits d'affichage électroniques. L'activité du groupe s'organise autour de 5 pôles : - fabrication de modules et de panneaux d'affichage : destinés aux téléphones mobiles, aux ordinateurs portables, aux téléviseurs, aux lecteurs MP3 et MP4, etc. ; - production d'écrans et de téléviseurs LCD ; - fabrication de composants et de systèmes électriques : systèmes photovoltaïques, dispositifs de transmission et de distribution électriques, etc. ; - production de composants électroniques : utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs ; - gestion d'actifs immobiliers d'entreprise.

Secteur Equipements et pièces électroniques