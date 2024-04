ChargePoint Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions technologiques pour la recharge des véhicules électriques. La société vend à ses clients du matériel de recharge en réseau, connecté par l'intermédiaire de services logiciels basés sur le cloud (Cloud Services) et des solutions de garantie étendue sur les pièces et la main-d'œuvre (Assure), afin de permettre aux propriétaires de systèmes de recharge, ou hôtes, de gérer leurs systèmes de recharge en réseau, et aux conducteurs de localiser, réserver et authentifier les systèmes de recharge en réseau, et d'effectuer des sessions de recharge de VE sur ces systèmes. Ses systèmes de recharge en réseau, ses abonnements et ses autres offres constituent une plateforme ouverte qui s'intègre au matériel des systèmes de la société et d'autres fabricants, connectant les systèmes sur un réseau intelligent qui fournit des informations en temps réel sur les sessions de recharge. En outre, la société propose une gamme de services Assure, ainsi que son programme ChargePoint as a Service qui regroupe l'utilisation des systèmes qu'elle possède et exploite avec les services en nuage, Assure et d'autres avantages en un seul abonnement.

Secteur Equipements et composants électriques