Editas Medicine, Inc. est une société d'édition du génome en phase clinique. La société se concentre sur le développement de médicaments d'édition de gènes transformateurs pour traiter une série de maladies graves. Elle a développé une plateforme d'édition de gènes basée sur la technologie CRISPR (clustered, regularly interspaced short palindromic repeats). CRISPR utilise un complexe protéine-acide ribonucléique (ARN) composé d'une enzyme, notamment la protéine 9 associée à CRISPR (Cas9) ou CRISPR de Prevotella et Francisella 1 (Cas12a), liée à une molécule d'ARN guide conçue pour reconnaître une séquence particulière d'acide désoxyribonucléique (ADN). Elle est engagée dans le développement de médicaments d'édition de gènes administrés in vivo, dans lesquels le médicament est injecté ou perfusé au patient pour éditer les cellules à l'intérieur de son corps. Son programme phare, EDIT-301, est un médicament expérimental d'édition de gènes ex vivo destiné à traiter la drépanocytose, une maladie sanguine héréditaire grave qui entraîne une mort prématurée, et la bêta-thalassémie dépendante des transfusions (TDT).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale