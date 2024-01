EDP - Energias de Portugal, S.A. figure parmi les principaux producteurs et distributeurs portugais d'énergie électrique. L'activité s'organise autour de 4 pôles : - production, vente et distribution d'électricité : hydroélectrique, thermoélectrique, éolienne, en co-génération et à base de biomasse ; - prestations de services énergétiques : notamment prestations d'ingénierie et de conseil pour la construction et l'installation d'unités thermoélectriques et hydroélectriques ; - vente et distribution de gaz (n° 2 portugais) ; - autres : production de vapeur, prestations de services informatiques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Portugal (42,7%), Espagne (32,6%), Brésil (15,2%), Etats-Unis (3,4%) et autres (6,1%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)