Le Qatar, l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, a informé la compagnie d'électricité espagnole Endesa du retard d'une cargaison de GNL en raison du conflit de la mer Rouge, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters.

Les attaques menées en mer Rouge par les militants houthis soutenus par l'Iran contre des navires de transport perturbent le transport de marchandises et de produits de base vers les pays européens.

Qatar Energy a récemment décidé d'emprunter un itinéraire plus long via le cap de Bonne-Espérance en raison du conflit, et a informé cette semaine Edison et d'autres acheteurs en Europe, ainsi que certains terminaux britanniques où il dispose d'une capacité à long terme, qu'il retarderait ou reprogrammerait ses expéditions.

"Le Qatar a informé Endesa qu'il y aurait un retard avec le pétrolier Al Khor. Le retard sera d'environ 10 à 12 jours", a déclaré l'une des sources.

Al Khor, un navire de 137 354 mètres cubes, a chargé du GNL à Ras Laffan au Qatar le 20 janvier et devrait arriver à Barcelone le 23 février après un voyage de plus d'un mois, selon les données de LSEG.

Contactée par Reuters, Endesa s'est refusée à tout commentaire.

Qatar Energy n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures d'ouverture du Golfe.

L'entreprise a déclaré plus tôt jeudi que le conflit en mer Rouge pourrait avoir un impact sur les livraisons de certaines cargaisons de GNL, qui devront emprunter d'autres itinéraires, bien que les livraisons soient gérées avec les acheteurs.

Les données de suivi des navires de LSEG montrent que le Qatar n'a pas expédié de cargaisons de GNL vers l'Europe via la mer Rouge depuis le 14 janvier, et qu'au moins cinq cargaisons qataries de GNL à destination de l'Europe empruntent actuellement la route la plus longue.

L'année dernière, le Qatar n'a couvert que 3,6 % de la demande de gaz de l'Espagne, qui bénéficie toujours de stocks importants et d'un temps anormalement chaud.

"Une fermeture prolongée de la route de la mer Rouge depuis le Moyen-Orient représente un risque pour l'approvisionnement de l'Europe, même si l'impact sur les prix sera retardé jusqu'à ce que les stocks de gaz européens aient été suffisamment réduits", a déclaré Kaushal Ramesh, vice-président de Rystad Energy.

Le Qatar n'a pas réduit ses exportations vers l'Europe jusqu'à présent et ses exportations devraient être légèrement supérieures aux niveaux observés en novembre et décembre, selon les données de Kpler.