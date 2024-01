Enveric Biosciences, Inc. est une société de biotechnologie. La société est engagée dans le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques pour le traitement de l'anxiété, de la dépression et des troubles de la dépendance. Par l'intermédiaire de Psybrary, la société a créé un solide portefeuille de propriété intellectuelle (PI) de nouvelles entités chimiques (NCE) pour des indications spécifiques de santé mentale ou des affections physiques. Le programme phare de la société, EB-373, est un promédicament de nouvelle génération de la psilocine, le métabolite actif de la psilocybine. EB-373 est un candidat médicament de la série EVM201 en cours de développement préclinique pour le traitement des troubles anxieux. La société fait également progresser sa troisième génération de produits thérapeutiques, la série EVM301, qui élimine l'expérience psychédélique et supprime les effets indésirables, réduisant ainsi les problèmes de sécurité, et offrant ainsi une approche nouvelle et holistique pour le traitement des troubles du système nerveux central.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale