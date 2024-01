Exponent, Inc. et ses filiales, est une société de conseil en sciences et en ingénierie. Les services proposés par la société sont fournis sur la base d'un projet par projet. Ses secteurs d'activité comprennent l'ingénierie et autres activités scientifiques, et l'environnement et la santé. Le secteur Ingénierie et autres activités scientifiques est un groupe de services offrant des conseils techniques dans différentes pratiques, principalement en ingénierie, y compris la biomécanique, le génie biomédical, les bâtiments et les structures, le génie civil, les conseils en construction, les sciences des données, le génie électrique et l'informatique, les facteurs humains, le génie des matériaux et de la corrosion, le génie mécanique, la science des polymères et la chimie des matériaux, les sciences thermiques et le génie automobile. Le segment Environnement et santé fournit des services dans le domaine de l'environnement, de l'épidémiologie et de l'analyse des risques pour la santé, y compris la réglementation des produits chimiques et la sécurité alimentaire ; les sciences écologiques et biologiques ; les sciences de l'environnement et de la terre, et les sciences de la santé.

