Femasys Inc. est une société biomédicale. Son objectif est de fournir aux femmes du monde entier des technologies de produits non chirurgicaux, accessibles en cabinet, afin d'améliorer les soins aux patientes et l'économie générale de la santé. La société a deux produits candidats principaux : FemBloc et FemaSeed. FemBloc est une solution de contrôle des naissances permanente en cours de développement. Sa solution de contrôle permanent des naissances en cours de développement comprend son système FemBloc, qui comporte une double délivrance directionnelle intra-utérine ciblant les deux trompes de Fallope à l'aide d'un biopolymère dégradable. FemaSeed est un traitement de l'infertilité par insémination artificielle. Sa solution d'insémination artificielle en cours de développement comprend son produit candidat FemaSeed pour l'insémination artificielle, qui se caractérise par une délivrance intra-utérine directionnelle unique. La société a également mis au point une plate-forme technologique, FemEMB, pour le prélèvement de tissus, destinée à être commercialisée avec ses autres produits médicaux destinés aux femmes dans les cabinets médicaux.