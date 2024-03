Galapagos NV est une société de biotechnologie entièrement intégrée qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments innovants. La société s'est engagée à améliorer la vie des patients dans le monde entier en ciblant les maladies dont les besoins ne sont pas satisfaits. Ses capacités de R&D couvrent de multiples modalités médicamenteuses, y compris les petites molécules et les thérapies cellulaires. Son portefeuille comprend des programmes allant de la découverte à la commercialisation dans les domaines de l'immunologie, de l'oncologie et d'autres indications. Son premier médicament contre la polyarthrite rhumatoïde et la colite ulcéreuse est disponible en Europe et au Japon.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale