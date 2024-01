BridGene Biosciences Inc. a annoncé une collaboration stratégique et un accord de licence avec Galapagos NV. Dans le cadre de cette collaboration, BridGene utilisera sa plateforme de chimioprotéomique, IMTAC, pour découvrir de nouvelles petites molécules candidates aux médicaments contre les cibles de la collaboration. Les parties collaboreront pour faire évoluer les molécules vers des candidats cliniques, que Galapagos aura le droit exclusif de développer et de commercialiser.

La collaboration en matière de recherche préclinique se concentrera sur les cibles oncologiques désignées par Galapagos. Galapagos versera à BridGene jusqu'à 27 millions de dollars en paiements initiaux et en paiements d'étape pour la recherche préclinique, ainsi que plus de 700 millions de dollars en paiements d'étape cliniques et commerciaux, en cas de succès des programmes. BridGene est également en droit de recevoir des redevances échelonnées sur les ventes nettes de chaque produit issu de la collaboration.