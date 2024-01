GeNeuro : Casino, TotalEnergies, TF1...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris -

bioMérieux

bioMérieux, spécialiste diagnostic in vitro, annonce le rachat de Lumed, société de logiciels qui a créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins. bioMérieux acquiert l'intégralité du capital de la société canadienne, portant ainsi sa participation de 16% à 100%. Les deux sociétés collaborent étroitement depuis 2017. L'acquisition de 84% du capital représente un investissement de près de 9 millions d'euros.



Casino

Casino annonce ce lundi que la Commission européenne a rendu le 5 janvier 2024 une décision autorisant, au titre du contrôle des concentrations, la prise de contrôle du groupe dans le cadre de la restructuration financière par le consortium (composé de EP Equity Investment, Fimalac et Attestor), étant précisé que le véhicule d'acquisition du consortium sera contrôlé par EP Equity Investment, société contrôlée par Daniel Kretínský.



Geneuro

Geneuro, société biopharmaceutique, a nommé Anke Post en tant que Directrice Médicale (Chief Medical Officer), suite au départ à la retraite de David Leppert, Directeur médical depuis avril 2020. Anke Post apportera sa grande expérience académique et médicale dans le domaine des neurosciences, de la psychiatrie et de la neurologie, ainsi qu'une vaste expérience de l'industrie pharmaceutique. Elle travaille depuis 25 ans au développement de médicaments contre les maladies psychiatriques et neurodégénératives, y compris la SLA.



IDI

Le Groupe PLC, soutenu par l'IDI et Stags, élargit son portefeuille de galéniques avec l'acquisition de Creapharm Cosmetics, spécialiste du façonnage de produits cosmétiques avec une expertise-reconnue dans le coulage à chaud et les protections solaires. Cette première acquisition structurante, quelques mois seulement après l'entrée au capital d'IDI, permet à PLC de compléter son offre produits et d'asseoir sa position d'acteur de référence sur le marché des CDMO à destination des marques de cosmétiques et de compléments alimentaires.



LVMH

LVMH annonce plusieurs nominations au sein de la division LVMH Montres & Joaillerie, effectives depuis le 1er janvier 2024. Frédéric Arnault (qui a rejoint TAG Heuer en 2017 et qui en est devenu le PDG en 2020), a été nommé PDG de LVMH Montres, détenteur des marques Hublot, TAG Heuer et Zenith Montres. En outre, Julien Tornare, directeur général de Zenith depuis 2017, est nommé directeur général de TAG Heuer. Benoit de Clerck succède à Julien Tornare en tant que directeur général de Zenith.



Riber

Riber, leader mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce une commande portant notamment sur un système de production MBE 49. La société allemande Innolume a commandé fin décembre 2023 une nouvelle machine MBE 49 pour renforcer sa capacité de production de laser à boites quantiques à base de GaAs et accompagner ainsi l'expansion de ses marchés, en particulier celui du cloud networking. Cette commande sera livrée en 2024.



Spineway

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a décidé de mettre en œuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 2 000 anciennes. Compte tenu de la parité d'échange retenue, au résultat du regroupement, le nombre d'actions en circulation sera divisé par 2 000. La valeur nominale de l'action Spineway sera augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et passera de 0,002 euro à 4 euros.



TF1

Le groupe TF1 et Free annoncent la signature d'un nouvel accord qui prend effet dès janvier 2024 et permettra aux abonnés Freebox de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+. Ainsi, les abonnés Freebox bénéficieront d'une offre diversifiée de plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d'information en accès illimité. Les abonnés Freebox pourront toujours accéder à l'ensemble des chaînes TNT du groupe TF1 (TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Séries Films) et aux programmes du groupe TF1 en replay (MYTF1) dans l'application OQEE by Free en mobilité et sur TV connectée.



TotalEnergies

TotalEnergies annonce que le consortium de Libra a pris la décision finale d'investissement pour développer une unité innovante de séparation et de réinjection de gaz naturel et de CO2 pour le champ de Mero dans l'offshore profond pré-salifère au Brésil. Cette unité pilote, qui utilise une technologie pionnière de séparation sous-marine à haute pression, séparera l'huile du gaz à haute teneur en CO2 au niveau du fond marin, permettant de réinjecter directement le gaz dans le réservoir.