Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. fournit une plateforme horizontale pour la programmation cellulaire, offrant des services flexibles et de bout en bout qui résolvent les problèmes des organisations sur divers marchés, de l'alimentation et de l'agriculture aux produits pharmaceutiques, en passant par les produits chimiques industriels et de spécialité. Ses programmes cellulaires sont conçus pour permettre la production biologique de produits aussi divers que des produits thérapeutiques, des ingrédients alimentaires clés et des produits chimiques dérivés du pétrole. Le segment "Foundry" comprend les services de recherche et de développement réalisés dans le cadre d'accords de collaboration et de licence relatifs à sa plate-forme de programmation cellulaire. Sa plateforme de programmation cellulaire comprend deux actifs : la Fonderie, les installations de laboratoire de biologie, rendues possibles par l'investissement dans les flux de travail, les logiciels personnalisés, l'automatisation robotique, la science des données et l'analyse. Son segment Biosécurité comprend les produits et services de test COVID-19 fournis principalement aux autorités de santé publique. Il possède également les actifs de la plateforme de découverte et d'ingénierie de la capside du virus adéno-associé.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale