Grupo Financiero Banorte SAB de CV est une institution financière (la Banque) basée au Mexique et active dans le secteur bancaire. La Banque opère dans quatre secteurs d'activité : Banque, Épargne, Courtage et Autres services financiers. La division Banque propose des comptes courants, des prêts à la consommation et des prêts commerciaux, ainsi que des cartes de crédit et de débit, entre autres. La division Épargne propose des produits liés aux assurances et aux régimes de retraite. La division Brokerage se concentre sur la gestion de fonds d'investissement et le négoce de titres. La division Autres services financiers comprend le crédit-bail, l'affacturage, la gestion de portefeuille et l'entreposage, entre autres. La Banque propose des produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises. Elle opère par le biais de plusieurs filiales, telles que Almacenadora Banorte SA de CV Organizacion Auxiliar del Credito Grupo Financiero Banorte, Casa de Bolsa Banorte IXE SA de CV Grupo Financiero Banorte et Ixe Servicios SA de CV.

Secteur Banques