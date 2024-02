Hanwha Systems Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la défense. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le secteur de la défense est engagé dans la fabrication et la vente de systèmes d'armes terrestres, de systèmes d'armes maritimes, de systèmes aérospatiaux et autres. Le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) fournit des services de conception et de construction de systèmes informatiques, de consignation de systèmes informatiques et d'ingénierie de convergence des technologies de l'information. Le segment des nouvelles activités est engagé dans la fourniture d'antennes de communication par satellite, de plates-formes numériques, de capteurs électriques et autres.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense