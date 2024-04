Imunon, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement d'un portefeuille de traitements qui exploitent les mécanismes naturels de l'organisme dans toute une série de maladies humaines. La société développe une technologie d'acide désoxyribonucléique (ADN) non virale selon quatre modalités. La première modalité, TheraPlas, est développée pour le codage des protéines et des cytokines dans le traitement des tumeurs solides. La deuxième modalité, PlaCCine, est développée pour le codage d'antigènes viraux susceptibles de provoquer une forte réponse immunologique. La troisième modalité, FixPlas, concerne l'application de la technologie ADN d'Imunon pour produire des vaccins universels contre le cancer, également appelés vaccins contre le cancer à antigènes associés aux tumeurs. La quatrième modalité, IndiPlas, est en phase de découverte et se concentre sur le développement de vaccins anticancéreux personnalisés, ou vaccins anticancéreux à néoépitopes. Son principal programme clinique, IMNN-001, est une immunothérapie à base d'ADN pour le traitement localisé du cancer de l'ovaire avancé.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale