iTeos Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement d'une nouvelle génération de thérapies immuno-oncologiques pour les personnes atteintes d'un cancer. Le pipeline de la société comprend deux programmes au stade clinique ciblant des voies immuno-oncologiques nouvelles et validées. Son principal anticorps candidat, EOS-448, également connu sous le nom de GSK4428859A, est un antagoniste de l'immunorécepteur des cellules T avec les domaines lg et ITIM, un point de contrôle immunitaire doté de multiples mécanismes d'action. La société développe également l'inupadenant, un antagoniste du récepteur A2A de l'adénosine de nouvelle génération, conçu pour surmonter l'immunosuppression spécifique médiée par l'adénosine. Elle étudie l'inupadenant dans le cadre d'un essai clinique de phase I/IIa ouvert à plusieurs bras chez des patients adultes atteints de tumeurs solides avancées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale