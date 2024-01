JM Financial Limited est un service financier intégré et diversifié. La société est engagée dans les activités de société holding, de conseiller sur les marchés des capitaux d'actions et de dettes, de gestion des transactions sur les marchés des capitaux, de fusions et d'acquisitions, de conseil, de syndication d'actions privées, de conseil en financement d'entreprise, et d'administration et de gestion de fonds d'actions privées. Ses activités principales comprennent les services bancaires d'investissement, la gestion de patrimoine et les activités liées aux valeurs mobilières (IWS) qui incluent les activités basées sur les commissions et les fonds pour les prêts hypothécaires qui comprennent à la fois les prêts hypothécaires de gros et les prêts hypothécaires de détail (prêts au logement et prêts aux établissements d'enseignement). Le segment des activités basées sur des fonds comprend les activités financières non bancaires (NBFC) et la reconstruction d'actifs. Le segment de la gestion d'actifs alternatifs de la société comprend la gestion des fonds d'investisseurs institutionnels et non institutionnels levés dans le cadre de divers programmes d'investissement.