Métropole Télévision figure parmi les principaux groupes audiovisuels français. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de chaînes TV (79,4%) : détention, à fin 2023, de 4 chaînes gratuites (M6, W9, 6ter et Gulli), de 9 chaînes payantes (Paris Première, Téva, M6 Music, Série Club, Tiji, Canal J, RFM TV, MCM et MCM Top) et de 4 chaînes numériques (6play, 6play Max, Gulli Max et Gulli Replay) ; - exploitation de stations radio (12,5%) : détention des radios RTL, RTL2 et Fun Radio et diffusion de podcasts ; - production d'émissions et commercialisation de droits audiovisuels (5,1%) ; - autres (3%) : commercialisation de produits dérivés, publication de magazines, organisation d'événements, édition de sites Internet, télé-achat, etc. Le CA par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes d'espaces publicitaires (81,1%), ventes d'abonnements (6,9%) et ventes de contenus TV et cinématographiques (5,9%).

