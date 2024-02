MEI Pharma, Inc. est une société pharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies innovantes et différenciées contre le cancer. Son portefeuille de médicaments candidats comprend le Voruciclib, un inhibiteur oral de la kinase 9 dépendante des cyclines (CDK9), et le ME-344, un inhibiteur mitochondrial intraveineux de petite taille ciblant la voie de la phosphorylation oxydative. Le voruciclib est un inhibiteur puissant et sélectif de la CDK9 administré par voie orale. Le voruciclib fait actuellement l'objet d'un essai de phase 1 évaluant la dose et le calendrier chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) et de tumeurs malignes à cellules B, en monothérapie, et en association avec le venetoclax (commercialisé sous le nom de Venclexta), un inhibiteur du lymphome à cellules B 2 (BCL), chez des patients atteints de LMA. Le ME-344 est un nouveau candidat-médicament inhibiteur des mitochondries qui démontre une activité sélective des tumeurs dans les études précliniques. Il cible la voie OXPHOS impliquée dans la production d'adénosine triphosphate (ATP).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale