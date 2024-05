Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA (hors activités abandonnées) par domaine thérapeutique se répartit comme suit : - oncologie (29,9%) ; - immunologie (17,2%) ; - maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (14,1%) ; - neuroscience (8,9%) ; Le solde du CA (29,9%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques. A fin 2023, Novartis AG dispose de 33 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33%), Etats-Unis (39,5%), Asie-Afrique-Australasie (20,5%), Canada et Amérique latine (7%).

Secteur Produits pharmaceutiques