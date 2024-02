A l’occasion d’une visite du siège d’OKwind, nous avons rencontré Louis Maurice, fondateur et président, ainsi que Gilles Biedermann, directeur financier arrivé en septembre dernier. Les trackers photovoltaïques OKwind ont la particularité d’être bi-axes et bi-faces. De plus, ils sont combinés à un système de management de l'énergie qui permet jusqu’à 70% d’autonomie énergétique. Leur performance est ainsi largement supérieure à celles des installations photovoltaïques fixes, pour une emprise foncière limitée et des autorisations d’urbanismes facilitées. Autant d’atouts qui ont permis à l’entreprise de doubler ses ventes en 2023, à 82.5M€, et de revendiquer la place de n°1 de l’autoconsommation de sites professionnels basse tension en France (18 à 250 kilowatts-crête kWc). Entretien.

Louis Maurice, quel regard portez-vous sur l’année 2023 ?

"2023 aura été une nouvelle année d’hyper-croissance pour l’entreprise, malgré une fin d’année compliquée par des sols gorgés d’eau qui ont ralenti le montage de nouveaux trackers alors que la fin d’année est traditionnellement intense dans notre métier. Après les tensions énergétiques de 2022, les prix de l’énergie se sont assagis, tout en restant globalement très au-dessus de ce qu’ils étaient il y a quelques années, et les conditions de financement se sont durcies. Dans cet environnement moins favorable, les prises de commandes fermes se sont élevées à 80.8 M€ en 2023, contre 80.6 M€ en 2022. Malgré un « toilettage » de fin d’année, notre carnet de commandes s’élevait à 37.5M€ fin 2023, contre 45 M€ un an plus tôt : un montant permettant à l’entreprise d’avoir un temps de cycle d’installation conforme à ses prévisions et de livrer ses clients 4 à 6 mois après la signature des contrats alors que ce délai c’était allongé au-delà de 6 mois courant 2023. En ce qui concerne notre rentabilité, la forte croissance du chiffre d’affaires s’accompagnera d’une génération d’EBITDA supérieure aux anticipations, à plus de 14% contre plus de 12% initialement estimés."

Quels sont les enjeux pour OKwind en 2024 et les années à venir ?

"Notre hyper-croissance va continuer car l’autoconsommation énergétique est plus que jamais la meilleure réponse à l’urgence économique et environnementale. Or, nos trackers apportent une solution immédiate (délai d’installation de quelques mois), compétitive (délai de récupération de l’investissement de l’ordre de 6 à 7 ans sans subvention) et durable (30 ans de durée de vie des installations et impact carbone deux fois inférieur aux installations PV moyennes en France). Ils permettent de générer efficacement de l’énergie là où elle est consommée grâce à nos logiciels de management de l'énergie qui permettent jusqu’à 70% d’autonomie énergétique. Notre offre a donc de nombreux atouts pour participer à l’atteinte des objectifs fixés par le Ministère de la Transition Ecologique, à savoir 40% d’énergies nouvelles dans la production nationale en 2030. L’enjeu pour nous est donc de choisir les verticales dans lesquelles nos trackers ont le plus de potentiel en termes de volumes et d’impact environnemental. D’où la diversification entreprise depuis quelques années de nos portefeuilles clients avec la montée en puissance de commandes auprès des industriels et des collectivités, en particulier dans le domaine de l’eau-assainissement, mais également dans l’agrivoltaïsme.

Une offre particulièrement pertinente pour les stations d’épuration (source : société)

Pouvez-vous traduire en chiffres la croissance que vous projetez et ce qu’elle implique concrètement en termes d’organisation pour l’entreprise ?

"Fort de ces relais de croissance et d’une activité soutenue sur ses marchés historiques, nous attendons un chiffre d’affaires 2024 supérieur à 110 M€ avec un taux d’EBITDA consolidé supérieur à 16%. En 2024, nous nous attendons à réaliser toujours 90% de notre activité sur le B2B dont 60% auprès des exploitations agricoles et 30% auprès des collectivités et industriels. En 2026, conformément à ce que nous annoncions lors de notre introduction en Bourse, nous visons 175 M€ pour 20% de marge d’EBE. Pour y parvenir, nous allons poursuivre nos recrutements, passant de 210 personnes à fin 2023 à environ 250 fin 2024. Nos collaborateurs sont jeunes, attirés par notre engagement fort en matière de RSE et ont tous vocation à devenir actionnaires puisque nous leurs avons octroyés fin 2022 1% du capital avec à terme un objectif de 5% d’actions détenues par les salariés. Nous allons renforcer nos 7 agences qui couvrent l’hexagone en ouvrant des agences complémentaires afin nous rapprocher de sites de production d’énergie monitorés en permanence avec un taux de disponibilité d’environ 99%. Notre site actuel d’assemblage des trackers, situé près de Rennes permet d’assurer la production cible de 2026. Afin de rester sur une équipe et de faciliter la logistique du site, nous envisageons un déménagement de ce site principal à proximité, à horizon 2026. Nos besoins d’investissements annuels devraient ainsi rester maitrisés sachant que nous n’avons, a priori, pas vocation à détenir les murs de ce nouveau site. Ainsi, grâce à une rentabilité maîtrisée et une bonne maîtrise du BFR attendue dans les prochaines années, notre forte croissance devrait s’autofinancer."

L’agrivoltaïsme est un sujet particulièrement d’actualité. Quel est le potentiel d’OKwind sur cette nouvelle verticale ?

"Le tracker a récemment été reconnu règlementairement comme un équipement de génération d’énergie non artificialisant, ce qui répond au problème majeur de la rareté du foncier et de la souveraineté alimentaire de notre pays. Très engagés au sein de la filière française de l’agrivoltaïsme, nous sommes favorables à des solutions, étudiées en partenariat avec le CNRS, qui complètent les revenus de nos agriculteurs tout en préservant les rendements agricoles et la biodiversité. A ce stade, compte tenu des évolutions législatives récentes, nous avons déjà de nombreuses sollicitations."

OKwind cherche également à se déployer à l’international. Comment comptez-vous vous y prendre ?

"Nous souhaitons en effet dupliquer notre succès à l’international en commençant par les domaines que nous maîtrisons le mieux (agriculture / industrie) où nous allons commencer par accompagner nos clients existants dans leur développement à l’international. Notre marché est en pleine expansion et nous devons prendre des positions en nous appuyant sur des partenaires locaux. Nous pourrions également envisager de la croissance externe pour accélérer ce déploiement en Europe et dans les pays du Maghreb."

OKwind en Bourse (source : société)

L'Auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel.