Otsuka Holdings Co., Ltd. est une société holding organisée autour de 4 pôles d'activités : - fabrication et vente de produits pharmaceutiques (65,2% du CA) : médicaments de prescription et solutions intraveineuses destinés essentiellement au traitement des troubles du système nerveux central, du cancer, et des maladies cardio-vasculaires, gastro-intestinales et ophtalmiques. En outre, le groupe vend des produits de diagnostic et des dispositifs médicaux ; - fabrication et vente de produits nutraceutiques (25,1%) : boissons et aliments fonctionnels, produits OTC, suppléments nutritionnels et compléments alimentaires ; - production d'eaux minérales, de boissons et d'aliments (2,1%) ; - autres (7,5%) : fabrication de produits chimiques fonctionnels et de produits de chimie fine, prestations de services logistiques, fabrication de produits électroniques, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (93,8%), ventes de licences et royalties (1,8%) et autres (4,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (43,2%), Amérique du Nord (34%), Europe (10,5%) et autres (12,3%).

Secteur Produits pharmaceutiques