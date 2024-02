Protagonist Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société utilise ses entités chimiques à base de peptides, le rusfertide et le JNJ-2113, à différents stades de développement, toutes dérivées de sa plateforme technologique de découverte exclusive. Ses programmes cliniques portent sur deux catégories de maladies : l'hématologie et les troubles sanguins, et les maladies inflammatoires et immunomodulatrices. Son principal actif clinique, le rusfertide (PTG-300), est un mimétique de l'hepcidine injectable en cours de développement pour le traitement de l'érythrocytose, de la surcharge en fer et d'autres troubles sanguins. Le composé antagoniste du récepteur de l'interleukine-23 (IL-23R) JNJ-2113 de la société est un médicament expérimental administré par voie orale conçu pour bloquer les voies biologiques ciblées par les médicaments injectables à base d'anticorps commercialisés. Le PN-943 est un antagoniste de l'intégrine alpha 4 bêta 7 (?4?7) spécifique à l'intestin, détenu à 100 % et administré par voie orale, pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale