ROCTOOL: Assemblée générale mixte du 13 février 2024 dans le cadre du projet d'augmentation de capital de 2 M€ réservée à ENRX



08-Jan-2024 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse Le Bourget-du-Lac, 8 janvier 2024 – 08h00 CEST Assemblée générale mixte du 13 février 2024 dans le cadre du projet d’augmentation de capital de 2 M€ réservée à ENRX Modalités de mise à disposition des documents préparatoires Les actionnaires de ROCTOOL sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le mardi 13 février 2024 à 12h au siège de la Société, Savoie Technolac 34 allée du Lac d'Aiguebelette - 73370 Le-Bourget-du-Lac. Les porteurs d’ORNAN 2021, émises par la Société, le 18 novembre 2021, sont convoqués le 13 février 2024, à 10 heures, au siège de la Société, en assemblée générale de la masse des titulaires d’ORNAN 2021. Ces Assemblées générales font suite au projet d’une prise de participation d’ENRX de 2 millions d’euros au capital de ROCTOOL par le biais d’une augmentation de capital réservée. Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les documents préparatoires à l’Assemblée Générale sont publiés sur le site internet de la Société (Société / Documents de l’entreprise). Les avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale, ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°4 du 8 janvier 2024. Les documents mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont consultables à la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la société (Société / Documents de l’entreprise). Les documents prévus par l’article R225-83 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables : tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de quinze jours précédant la date de l’assemblée. Pour toute information ou question, vous pouvez solliciter le contact Relations Investisseurs (roctool@aelium.fr). Contact presse / Relations investisseurs Aelyon +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr A propos de Roctool : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d’informations sur : www.roctool.com Fichier PDF dépôt réglementaire



