SalMar ASA figure parmi les principaux producteurs mondiaux de salmonidés. Le CA par activité se répartit comme suit : - transformation et vente de saumons et de poissons d'élevage (95,2%) ; - élevage de salmonidés (4,8%) : production, en 2022, de 193,7 Kt de poissons. En outre, le groupe détient 51,02% de la société Icelandic Salmon AS (Islande) et 50% de Norskott Havbruk AS (Norvège). La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (11,3%), Europe (41,7%), Asie (23,6%), Etats-Unis et Canada (20,7%) et autres (2,7%).

Secteur Transformation des aliments