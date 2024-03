Sana Biotechnology, Inc. est une société de biotechnologie qui se consacre à l'utilisation de cellules modifiées comme médicaments. Elle développe des plateformes d'ingénierie cellulaire ex vivo et in vivo pour révolutionner les traitements dans un large éventail de domaines thérapeutiques dont les besoins ne sont pas satisfaits, notamment l'oncologie, le diabète, les troubles du système nerveux central, les maladies cardiovasculaires et les troubles génétiques, entre autres. La société applique sa technologie hypoimmune à des cellules T dérivées de donneurs qui seront utilisées comme thérapies cellulaires allogéniques pour les hémopathies malignes. Son produit candidat hypoimmun le plus avancé est le SC291, un programme CAR T allogénique dirigé par CD19 pour le traitement du lymphome non hodgkinien (LNH), de la leucémie lymphocytaire chronique (LLC) et de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). Elle développe également le SC262, un CAR T allogénique CD22 pour le traitement du LNH, de la LLC et de la LAL, ainsi que le SC255, un CAR T allogénique BCMA (B cell maturation antigen) pour le traitement du myélome multiple (MM).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale