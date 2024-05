SOITEC : Stifel confirme son opinion sur la valeur

Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Soitec, avec un objectif de cours inchangé de 140 euros après que la société a publié des résultats 2024 et une guidance 2025 en ligne avec les attentes annoncées il y a deux mois ainsi qu'avec le consensus.



Les ventes sont ainsi ressorties à 978 ME (consensus : 977 ME) avec une marge EBITDA de 34% (consensus : 35%).



En revanche, le FCF ressort à -43 ME, moins bon que les attentes de -10 ME, en raison d'un fonds de roulement négatif de -142 ME du à certains acomptes versés aux fournisseurs.



Par ailleurs, Soitec a annoncé le troisième client de son produit SmartSiC, X-Fab.



Ce contrat ne constitue pas une licence pour la technologie, mais plutôt un contrat complet dans lequel Soitec vendra les wafers à X-Fab qui pourra désormais les proposer à ses clients.





