Spruce Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique en phase finale de développement qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de thérapies pour des troubles endocriniens rares dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La société développe initialement son produit candidat en propriété exclusive, Tildacerfont, en tant que premier traitement non stéroïdien potentiel pour les patients souffrant d'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) classique. La société développe également Tildacerfont pour les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) avec dysfonctionnement surrénalien. La Société a lancé CAHmelia-203, un essai clinique de phase IIb en double aveugle, contrôlé par placebo, chez des patients adultes atteints d'HCA classique et présentant des taux d'androstènedione (A4) très élevés au début de l'étude. Elle a également lancé CAHmelia-204, un deuxième essai clinique de phase IIb chez des patients adultes atteints d'HCA classique et recevant des doses supraphysiologiques de glucocorticoïdes, avec des taux d'A4 normaux ou proches de la normale au départ, axé sur la réduction des glucocorticoïdes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale