Suntory Beverage & Food Limited est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de boissons et de produits alimentaires. La société opère dans cinq secteurs géographiques. Le segment Japon est impliqué dans la fabrication et la vente d'eau minérale, de boissons au café, de boissons au thé, de boissons gazeuses, de boissons pour le sport, ainsi que d'aliments destinés à un usage médical spécifique au Japon. Le segment Europe fabrique et vend les boissons gazeuses Orangina et Schweppes, les boissons à base de jus de fruits Oasis et Ribena, les boissons énergétiques et sportives Lucozade en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Afrique. Le segment Asie fabrique et vend des produits alimentaires diététiques, tels que la série BRAND'S Essence of Chicken à Taïwan et en Asie du Sud-Est, y compris en Thaïlande. Le segment Océanie fabrique et vend des boissons non alcoolisées principalement en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le segment Amériques fabrique et vend des boissons non alcoolisées principalement en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Secteur Boissons non alcoolisées