TECHNIP ENERGIES : Berenberg relève légèrement sa cible

Le 19 avril 2024

Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Technip Energies de 26 à 26,5 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



S'il dit s'attendre à des résultats de premier trimestre en légère baisse du fait de la normalisation de la contribution de certains projets historiques et d'un manque récent de grosses commandes, le bureau d'études estime que les perspectives du groupe sur le moyen terme restent solides et que le dossier demeure séduisant.



'Nous pensons que Technip Energies reste bien positionné pour engranger de futurs contrats dans le GNL, sous l'effet des investissements continus réalisés dans le secteur, mais aussi en vue de diversifier ses activités du fait de la transition énergétique', souligne-t-il.



