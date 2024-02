UPM-Kymmene Oyj figure parmi les principaux producteurs mondiaux de papiers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - papiers (53%) : papiers de magazines (1er producteur mondial), papiers fins et spéciaux (n° 1 européen ; papiers fins couchés et glacés, papiers d'emballages, papiers à en-tête, enveloppes, etc.) et papiers journal (n° 2 européen) ; - pulpes et produits de bois (21,9%) : pulpes, bois de construction sciés et contre-plaqués ; - produits transformés (16,9%) : étiquettes adhésives, emballages (destinés aux industries du papier, de l'acier et du bois), papiers de silicone destinés aux produits d'hygiène, etc. ; - autres (8,2%) : notamment production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. A fin 2022, le groupe dispose de 55 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (8,3%), Allemagne (17,3%), Royaume Uni (5,8%), France (4,3%), Pologne (3,4%), Autriche (1,7%), Europe (20,7%), Etats-Unis (13,8%), Chine (9,9%) et autres (14,8%).

Secteur Papeterie