Vaxcyte Inc. est une société de vaccins en phase clinique. La société développe des vaccins conjugués et des vaccins protéiques pour prévenir ou traiter les maladies infectieuses bactériennes. Ses techniques de synthèse comprennent la chimie de pointe et la plateforme de synthèse de protéines acellulaire XpressCF, sous licence de Sutro Biopharma, Inc. ou Sutro Biopharma. Son portefeuille de produits comprend le vaccin conjugué contre le pneumocoque (PCV), VAX-A1, VAX-PG et VAX-GI. Son principal candidat vaccin, VAX-24, est un PCV expérimental à 24 valences en cours de développement pour la prévention des maladies pneumococciques invasives (IPD). Son deuxième candidat vaccin, VAX-31, est conçu pour prévenir les maladies pneumococciques invasives. Le VAX-24 est destiné à améliorer les vaccins PCV standard pour les enfants et les adultes. VAX-A1 est un candidat vaccin conjugué conçu pour prévenir les maladies causées par les streptocoques du groupe A. VAX-PG est un vaccin protéique conçu pour prévenir les maladies causées par les streptocoques du groupe A. VAX-PG est un candidat vaccin protéique ciblant l'agent pathogène clé responsable de la parodontite. VAX-GI est un programme de vaccin conçu pour prévenir la Shigella.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale