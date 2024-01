Windtree Therapeutics, Inc. a annoncé de nouvelles données précliniques sur son principal produit candidat, l'istaroxime, et sur un autre médicament candidat en cours de développement préclinique, le CVie-216, montrant une réduction des arythmies ventriculaires dans un modèle de cœur de rat diabétique présentant des lésions induites par un flux sanguin coronarien restreint et rétabli. L'Istaroxime et le CVie-216 sont tous deux conçus pour agir sur les pompes des cellules cardiaques qui jouent un rôle important dans la manipulation du calcium. L'Istaroxime est un composé à double mécanisme d'action dont il a été démontré qu'il inhibe l'ATPase sodium-potassium et qu'il active le SERCA2a.

Le CVie-216 est conçu pour activer sélectivement le SERCA2a. Près de 300 patients souffrant d'insuffisance cardiaque aiguë décompensée ont été traités par l'istaroxime dans le cadre de trois études de phase 2, dont une étude portant sur des patients en état de choc cardiogénique précoce. Dans ces études, l'istaroxime n'a pas été associé à une augmentation des arythmies cliniquement significatives, ce qui ouvre la voie à une nouvelle thérapie présentant des avantages substantiels par rapport aux médicaments de secours actuellement utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque aiguë et le choc cardiogénique.

Windtree continue d'obtenir des données pour évaluer les bénéfices potentiels de l'activation du SERCA2a sur le risque d'arythmie dans tous les essais cliniques en cours. Afin d'explorer plus avant ce bénéfice potentiel associé à l'activation du SERCA2a, Windtree a mené une étude sur les lésions induites par la restriction et la restauration du flux sanguin coronarien dans le cœur de rats diabétiques qui ont été perfusés soit avec de l'istaroxime, soit avec l'activateur pur du SERCA2a CVie-216, soit avec un placebo (contrôle). Le modèle de rat a généré une incidence reproductible d'arythmies ventriculaires.

Cette étude a démontré une réduction des arythmies dans les groupes prétraités par l'istaroxime et le CVie-216 par rapport au groupe témoin. La société prévoit de publier les résultats et est en train de chercher à obtenir une protection supplémentaire de la propriété intellectuelle sur la base de ces résultats. Les arythmies sont des battements cardiaques irréguliers qui peuvent avoir un impact sur la fonction de pompage du cœur.

Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et de cardiomyopathie sont exposés au risque d'arythmie. Chez ces patients, les arythmies peuvent être causées par leur maladie cardiaque sous-jacente ou par des médicaments utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque, tels que les catécholamines. Les arythmies peuvent entraver le remplissage correct du cœur par le sang et, ce qui est important, le débit cardiaque dans l'organisme.

Les arythmies ventriculaires sont particulièrement dangereuses et peuvent être fatales. Des médicaments innovants ont le potentiel de traiter l'insuffisance cardiaque aiguë et le choc cardiogénique afin d'améliorer la fonction cardiaque sans augmenter le risque d'arythmie. La décompensation aiguë de l'insuffisance cardiaque est responsable d'environ 1,3 million d'admissions à l'hôpital aux États-Unis et d'environ 1,5 million dans l'Union européenne.

C'est la première cause d'hospitalisation aux États-Unis chez les patients de plus de 65 ans et le diagnostic le plus coûteux à traiter pour Medicare. Le choc cardiogénique peut être une manifestation grave de l'insuffisance cardiaque caractérisée par une pression artérielle basse et un flux sanguin insuffisant vers les organes vitaux. Le taux de mortalité peut atteindre 30 à 40 % et la morbidité est importante chez les survivants.

L'Istaroxime est administré par voie intraveineuse à l'hôpital où sont traités les patients souffrant d'insuffisance cardiaque aiguë et de choc cardiogénique. Le CVie-216 est en phase de développement préclinique et pourrait être administré par voie intraveineuse ou par voie orale (comprimés) dans le cadre d'un traitement ambulatoire de l'insuffisance cardiaque chronique. L'insuffisance cardiaque chronique touche environ 6 millions de personnes (près de 2 % de la population adulte) aux États-Unis. Le marché combiné des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon compte plus de 18 millions de patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique.