Woolworths Group Limited exerce des activités de vente au détail. Les segments de la société comprennent l'alimentation australienne, le commerce interentreprises australien, l'alimentation néo-zélandaise, BIG W et autres. Le segment Australian Food est engagé dans l'approvisionnement en produits alimentaires et connexes pour la revente et la fourniture de services aux clients en Australie. Le segment Australian B2B s'occupe de l'approvisionnement et de la distribution de produits alimentaires et connexes destinés à la revente à d'autres entreprises et de la fourniture de services de chaîne d'approvisionnement à des entreprises clientes en Australie. Le segment "New Zealand Food" s'occupe de l'achat de produits alimentaires et de boissons destinés à la revente et de la fourniture de services à des clients du secteur de la vente au détail en Nouvelle-Zélande. Le segment BIG W se concentre sur l'achat de marchandises générales à prix réduits pour la revente à des clients du secteur de la distribution en Australie. Avec environ 1 400 magasins sous les enseignes Woolworths Supermarkets (Australie), Countdown Supermarkets (Nouvelle-Zélande) et BIG W, une activité B2B desservant les marchés de gros et d'exportation, et une activité de commerce électronique.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire