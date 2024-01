Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau en une semaine jeudi, sous la pression d'un dollar américain plus ferme et de rendements obligataires plus élevés à la suite de données solides sur l'activité économique, alors que les investisseurs attendent les chiffres du PIB américain et la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 2 015,83 $ l'once à 0424 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés inchangés à 2 015,80 dollars.

Le lingot a atteint son plus bas niveau en près d'une semaine mercredi après que les données ont suggéré que l'économie américaine a commencé 2024 sur une note forte, avec l'activité commerciale reprenant en janvier et l'inflation semblant diminuer.

"L'économie américaine continue de défier la sinistrose et cela a permis aux marchés d'évaluer l'assouplissement de la politique et le risque de récession", a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés financiers chez Capital.com.

L'indice du dollar a augmenté de 0,1 % pour s'approcher de son plus haut niveau en six semaines, ce qui rend l'or moins attrayant pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans n'étaient pas loin de leur plus haut niveau en plus d'un mois, à 4,1980 %, atteint la semaine dernière.

Étant donné qu'il existe toujours une possibilité de réduction des taux d'intérêt en mars sur les marchés monétaires, des données solides au cours des prochaines semaines et un recul probable de la Fed à la fin de sa réunion de janvier rendront l'or vulnérable à une nouvelle baisse, a déclaré M. Rodda.

Les marchés évaluent actuellement à 43 % les chances d'une réduction des taux de la Fed en mars. Cependant, ces attentes ont été largement reportées au mois de mai avec une probabilité de 88% d'assouplissement de la politique, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Les investisseurs attendent maintenant la première lecture du PIB américain du quatrième trimestre prévue à 1330 GMT, la décision politique de la Banque centrale européenne à 1515 GMT, et les données sur les dépenses de consommation personnelle vendredi.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 22,76 $ l'once, le platine a augmenté de 0,3 % à 901,53 $, et le palladium a gagné 0,1 % à 964,07 $.