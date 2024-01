Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont baissé mercredi et se dirigent vers leur première baisse mensuelle depuis septembre, alors que la chute des prix des exportations russes et le renforcement du dollar ont pesé sur les prix américains.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont également baissé et se dirigeaient vers une baisse mensuelle après que la pluie ait amélioré les perspectives de récoltes au Brésil et en Argentine à un moment où les marchés sont bien approvisionnés.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,5 % à 6,02-3/4 dollars le boisseau à 604 GMT, mais en baisse d'environ 4 % ce mois-ci et non loin du plus bas de trois ans de septembre dernier à 5,40 dollars.

Le marché a été inondé de blé bon marché en provenance de Russie, où les prix à l'exportation ont de nouveau chuté la semaine dernière.

Le renforcement du dollar américain en janvier a rendu les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs.

La demande de blé est faible en Chine et ailleurs, mais comme les négociants détiennent une position courte nette importante, il y a de la place pour la volatilité au cours des prochains mois, alors que le marché attend les récoltes de l'hémisphère nord, a déclaré Rod Baker à Australian Crop Forecasters.

Les prix du blé, du soja et du maïs ont augmenté mardi, mais les négociants ont déclaré qu'il s'agissait d'achats d'aubaine non soutenus par des informations sur l'offre ou la demande.

Pendant ce temps, les agriculteurs argentins ont clôturé la campagne de blé 2023/24 avec une récolte de 15,1 tonnes métriques, légèrement inférieure à ce qui avait été initialement espéré, mais en hausse de près d'un quart par rapport à l'année dernière, a déclaré la bourse des céréales de Buenos Aires.

Les exportations brésiliennes de blé en janvier devraient augmenter de 5,2 % par rapport à l'année précédente, le volume mensuel le plus élevé depuis plus d'un an, selon les données du groupe d'exportateurs de céréales Anec.

L'évaluation de l'état du blé d'hiver s'est améliorée en janvier au Kansas, premier producteur américain de blé d'hiver, alors qu'elle a baissé dans d'autres États, dont le Texas, a indiqué le ministère américain de l'agriculture.

Dans les autres cultures, le soja CBOT a baissé de 0,5 % à 12,13-1/4 dollars le boisseau et a perdu environ 6,5 % en janvier, tandis que le maïs a baissé de 0,2 % à 4,47 dollars le boisseau et a perdu environ 5 % au cours du mois.

Le soja a atteint mardi son plus bas niveau en deux ans, à 11,88 dollars, et le maïs a atteint à deux reprises ce mois-ci son plus bas niveau en trois ans, à 4,37 dollars.

Les prix de l'huile et de la farine de soja à la Bourse chinoise des matières premières de Dalian ont chuté en raison du ralentissement de la demande en Chine, premier importateur mondial de soja, dû en partie à la diminution du cheptel porcin dans ce pays.

Les analystes s'attendent cependant à ce que les données de jeudi montrent que les transformateurs américains ont écrasé plus de soja en décembre qu'au cours de tous les mois précédents.