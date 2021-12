Début de semaine positif à Paris 06/12/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 06/12/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6655 PTS/ 6900 PTS

Tandis que les données sur l'emploi étaient mitigées (taux de chômage à 4.2% avec seulement 210K créations de postes), le CAC40 a terminé en baisse de 0.44% à 6765 points vendredi. La tendance a également été alourdi par le retournement baissier des valeurs technologiques américaines et la persistance des craintes liées au variant Omicron.



Du côté des valeurs, Eurofins a gagné 1.7%, Veolia 1.5% et Thalès 1.1% alors qu'Airbus et Safran ont décroché de respectivement 3.4% et 2.5% suivies par Unibail (-1.7%).



Les indices américains ont eux aussi cédé du terrain, même si l'économie reste robuste, à l'image de l'ISM services (69.1) ou des commandes industrielles en hausse de 0.7%.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.17% à 34580 points, le S&P500 a cédé 0.84% à 4538 points et le Nasdaq100 a perdu 1.74% à 15172 points. Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins rebondir à l'ouverture, avec un gain initial de 1.1%.

En données horaires, pas de changement, les oscillations horizontales se poursuivent. On attendra la sortie des 6655/6900 points pour agir.

