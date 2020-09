Fin de semaine morose Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4800 PTS

Objectif de cours : 4700 PTS

Contrairement à la préouverture et malgré la clôture positive de Wall-Street hier, le CAC40 subit de nouveaux dégagements en cette fin de semaine, revenant sur des niveaux inédits depuis le 15 juin. Alourdi par les technos, les banques et l'automobile, l'indice parisien cède actuellement 0.63% à 4732 points.

Les contrats Futures américains sont quant à eux en légère hausse de 0.1%.



Seule statistique au programme, les commandes de biens durables américaines, anticipées en hausse de 1.1%, seront publiées à 14h30.



En données horaires, la tendance reste baissière sous les 4800 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'indice CAC40 se rapproche désormais des 4700 points, seuil qui devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 4650 points.

