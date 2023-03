L'Europe s'enfonce de nouveau dans le rouge 24/03/2023 | 11:16 Laurent Polsinelli 24/03/2023 | 11:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7169 PTS

Objectif de cours : 6796 PTS

Reléguant au second plan les espoirs d'une pause dans les resserrements monétaires, l'Europe s'enfonce de nouveau dans le rouge ce vendredi, dans un contexte de retour de l'aversion au risque.

Les banques signent encore les plus fortes baisses, à l'image de Société Générale (-8.3%), BNP Paribas (-6.8%).



Le repli est néanmoins généralisé à tous les secteur, Renault perd 4.9%, ArcelorMittal 4.7%, Publicis 4.6% et seules Pernod Ricard et Hermès grappillent 0.1%.



Sur le plan macroéconomique, les indices Flash PMI manufacturier et services sont ressortis à respectivement 47.1 et 55.6 en zone euro (contre 48.5 et 52.7 le mois dernier).

Ces mêmes indices seront publiés aux Etats-Unis à 14h45 et les commandes de biens durables à 13h30.



Graphiquement, la consolidation prend de l'ampleur et l'indice pourrait rapidement retourner vers ses plus bas de lundi.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.