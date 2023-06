Les places européennes reprennent des couleurs ce matin, saluant notamment l'adoption par la Chambre des représentants de l'accord visant à suspendre le plafond de la dette américaine, en attendant le vote du Sénat ce week-end.

Le CAC40 récupère ainsi 0.96% à 7167 points et le S&P500 grappille 0.2% en préouverture.



Au niveau des statistiques, l'indice Final PMI manufacturier est ressorti à 44.8 en zone euro (44.6 le mois dernier), l'indice CPI progresse de 6.1% (9% précédemment) et le taux de chômage est inchangé à 6.5%.

Outre-Atlantique, l'enquête ADP devrait faire état de 173K créations d'emplois dans le secteur privé à 14h15. Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, l'indice Final PMI manufacturier à 15h45, l'ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h, avant les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de reprise. Ce dernier devra désormais déborder les 7195 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 7240/7287 points.