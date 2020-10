Le CAC40 tente de résister à la Covid-19 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4840 PTS/ 4935 PTS

Les incertitudes politiques américaines (élection présidentielle, plan de relance) et les nouveaux records de contamination à la Covid-19 en Europe pèsent sur le moral des intervenants ce matin, à l’image du CAC40 qui recule de 0.65% à 4877 points. L’intensification des restrictions imposées par les gouvernements ravivent les craintes d’un impact marqué sur l’économie, incitant ainsi les opérateurs à de nouveaux dégagements.

Les valeurs liées à l’énergie et les technos figurent parmi les plus fortes baisses, tandis que le secteur automobile résiste, Peugeot et Renault engrangeant respectivement 2% et 1.4%. Du côté des statistiques, l’indice IFO est ressorti à 92.7 en Allemagne, contre 93.1 attendu. Les ventes de logements neufs seront dévoilées à 15h aux Etats-Unis (consensus 1025K). Outre-Atlantique, Wall-Street, qui ouvrira ses portes à 14h30, devrait s'inscrire en baisse de 1% dans les premiers échanges.



En données horaires, le CAC40 a pris appui ce matin sur la zone des 4840 points, faisant ainsi preuve de résilience. A court terme, le sens de sortie des 4840/4935 points devrait être déterminant.

Laurent Polsinelli

