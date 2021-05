Retour à l'équilibre 03/05/2021 | 11:28 Laurent Polsinelli 03/05/2021 | 11:28 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6253 PTS

Après un début de séance nettement positif (plus haut à 6313 points), le CAC40 a d'ores et déjà rendu la quasi intégralité de ses gains pour s'inscrire désormais en timide hausse de 0.07% à 6273 points.

L'indice PMI manufacturier a légèrement raté le consensus en zone euro (62.9 contre 63.3 attendu). Ce même indice sera dévoilé aux Etats-Unis à 15h45, avant l'ISM manufacturier à 16h et les dépenses de construction.



Sur le front des valeurs, ArcelorMittal (+1.5%) et Axa (+1.2%) signent les plus fortes hausses, tandis que Sanofi (-1.7%) et Airbus (-0.7%) ferment la marche.

Les contrats Futures américains réduisent également leur avance, le S&P500 étant désormais attendu en hausse de 0.35%.



Techniquement, comme évoqué ce matin, un biais baissier restera privilégié en données horaires sous les 6316 points avec les 6253/6229 points comme premiers objectifs baissiers.

