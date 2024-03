Surfant sur la perspective d’une baisse de taux en juin des deux côtés de l’Atlantique, après la révision à la baisse des prévisions de croissance et d’inflation par la BCE hier, le CAC40 évolue à son zénith, en attendant le rapport mensuel sur l’emploi américain qui sera publié à 14h30.

Le consensus table sur un taux de chômage inchangé à 3.7%, avec 198K créations d’emplois (353K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.2% (0.6% précédemment).



Les valeurs financières et les pétrolières contribuent à cette nouvelle embellie.

Téléperformance récupère 3.7%, Renault gagne 0.9% avec Edenred, Total progresse de 0.8% tout comme Axa. A l'opposé, Vivendi recule de 1.6%, Safran perd 1.1%, Thalès 0.6%.



L'indice parisien progresse actuellement de 0.19% à 8031 points et le S&P500 grapille 0.1% en préouverture.



Techniquement, la tendance reste haussière en données horaires au-dessus des 7977 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures voire au-dessus des 8000 points en intraday avec les 8050 points en ligne de mire.